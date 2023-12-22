عناوين وأسرار الصحف اللبنانية اليوم الجمعة 22-12-2023

أبرز عناوين وأسرار الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت اليوم الجمعة 22-12-2023.

عناوين الصحف:

الأخبار

– مفاوضات القاهرة: تسوية أم مخرج للعدو؟

– الجرب يضرب مستشفى الحريري

– المقاومة: المبادرة بيدنا وتفكير العدو بالحرب جنون

البناء

– الخسائر تنهك أهم ألوية النخبة في جيش الاحتلال: جولاني والمظليين خارج غزة

– واشنطن تعترف بأن جهودها لضمّ السعودية الى حلف البحر الأحمر باءت بالفشل

– جبهة الجنوب الى تصاعد وقضيّة مستوطني الشمال صداع يوازي قضية الأسرى

اللواء

– جنود جولاني يجرّون أذيال الخيبة مع الانسحاب من غزة

– “إسرائيل” تدرس تقديم عرض لحماس يتضمن هدنة طويلة.. واليمين “المتطرف” يهدّد بحل حكومة الحرب

– توضيب الملفات الخلافية إلى السنة الجديدة.. والرئاسة إلى الواجهة

الديار

– حزب الله يرفع نسق عملياته الردعية و”حذر” اسرائيلي من انتقال المقاومة للهجوم

– تحذيرات امنية واوروبية من عمليات اغتيال تستهدف قيادات فلسطينية في لبنان

– الدولة “السلحفاة” تتحرك والابيض يعد بآلية لاستدامة العلاج: السرطان لا ينتظر!

الجمهورية

– برّي يبادر رئاسيًا مطلع السنة

– بيروت تستعد للميلاد ورأس السنة

– طفل بيت لحم وهيرودس وأطفال غزّة

النهار

– تفلّت “قواعد 8 تشرين” والتهديدات على الغارب

– أعنف جولات القصف الإسرائيلي على غزة ترافق جولات المحادثات

– هل استعملت “إسرائيل” شبكة الاتصالات لإنجاح عملياتها؟

أسرار الصحف:

البناء

تؤكد مصادر أمنية أن جيش الاحتلال قد خسر على جبهة الجنوب 95% من شبكة الرؤية والسمع المتمثلة بالكاميرات المتخصّصة والرادارات الحراريّة وأجهزة التنصّت والتشويش ولم يستطع تعويضها بسبب الأعمال الحربيّة، بينما تمكنت المقاومة من الحفاظ على قدرتها على جمع المعلومات بطاقة 95% عما كانت قبل أن يستهدف الاحتلال نقاط المراقبة المتقدّمة والتفوّق المعلوماتيّ هو ركيزة في التفوق الحربي.

قال خبير عسكري إن إعلان سحب لواء جولاني من ساحات القتال في غزة يمثل نقطة تحوّل هامة في الحرب لأن معارك الشجاعيّة التي تسبّبت بخسارة جولاني لـ 25% من بنيته البشرية يبدو أنها قد تسبّبت بما لحق بخسارة 40% من قوامه، وبات مستحيلاً أن يبقى في ساحة القتال. وما يُصيب جولاني قد أصاب سواه حكماً ما يعني سحب الألوية بالتتابع بهدف ترميمها وإعادتها منعاً لوقوع الفراغ. وهذا يعني دخول جبهات القتال في وضع صعب وبداية الهزيمة الكبرى.

النهار

أوقفت وكالات تابعة للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي برامج تمويل خاصة في وزارة أساسية بعد أن علمت أن قاض تحوم حوله شبهات سمسرة قد كلف بالاشراف على مشاريع تعاون مع الوزارة.

لوحظ أن عدداً كبيراً من السياسيين بات في دول أوروبية لتمضية إجازة الأعياد، ومنهم من يحاول التواصل مع أصدقائه في دوائر القرار لمواكبة الاستحقاق الرئاسي.

أثار غياب أحزاب وتيارات سياسية عن تقديم مساعدات للمواطنين بمناسبة الأعياد أو إقامة حفلات على غرار ما كان يحصل كل عام، تساؤلات عما إذا كان ذلك مرتبطاً بالوضع المالي أم له اعتبارات أخرى سياسية أو أمنية؟

تلقى الرئيس بري رسالة من برلمان الدنمارك تفيد بأن نواب بلاده توصلوا إلى إقرار قانون يُجرم كلّ من يسيء للقرآن على أرضها.

الجمهورية

أبدى مرجع روحي إستعداده للمشاركة في قمة روحية سعياً لصورة جامعة ومصارحة قلبية.

كانت المواقف الصادرة عن ناشطة من عائلة سياسية معروفة حول الحرب على غزة والوضع في جنوب لبنان، موضع ثناء، لدى مواقع متعددة.

سيشهد مطلع السنة الجديدة أكثر من زيارة لموفدين دوليين إلى لبنان.

اللواء

تدقق دول أوروبية بالمعلومات عن مساهمة عناصر من رعاياها في الحرب التي تخوضها قوات الاحتلال الاسرائيلي ضد شعب غزة وإلحاق المجازر المروِّعة به.

تواجه بعض التحويلات من الخارج الى لبنان صعوبات في بنوك بلدان تعتبر داعمة للبنان، لأسباب تارة تتعلق بالعقوبات، وتارة بإعادة تقييم الأوضاع.

المصدر: قناة المنار