صفارات الانذار تدوي في مستوطنة نطوعا بالجليل الغربي – موقع قناة المنار – لبنان
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December 20 2023 - 20:38

صفارات الانذار تدوي في مستوطنة نطوعا بالجليل الغربي

منذ 4 weeks 22 November، 2023
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