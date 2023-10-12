حركة حماس: لا صحة لمزاعم الاحتلال باستهداف قوات النخبة في  ‫كتائب القسام ومقاومتنا تواصل التصدي لحرب الإبادة باقتدار – موقع قناة المنار – لبنان
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October 12 2023 - 12:22

حركة حماس: لا صحة لمزاعم الاحتلال باستهداف قوات النخبة في  ‫كتائب القسام ومقاومتنا تواصل التصدي لحرب الإبادة باقتدار

منذ 20 mins 12 October، 2023
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