طائرات العدو الاسرائيلي تستهدف شقة سكنية في أحد أبراج مدينة الأمل للأسرى المحررين غرب مخيم النصيرات بغزة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 10 2023 - 03:52

طائرات العدو الاسرائيلي تستهدف شقة سكنية في أحد أبراج مدينة الأمل للأسرى المحررين غرب مخيم النصيرات بغزة

منذ 1 ساعة 10 October، 2023
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