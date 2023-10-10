سرايا القدس-كتيبة جنين : ضمن معركة “طوفان الأقصى” وفي إطار ردنا المستمر تمكن مجاهدونا من استهداف تجمع لجنود الاحتلال الاسرائيلي عند حاجز سالم العسكري بصليات كثيفة من الرصاص – موقع قناة المنار – لبنان
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October 10 2023 - 03:52

سرايا القدس-كتيبة جنين : ضمن معركة “طوفان الأقصى” وفي إطار ردنا المستمر تمكن مجاهدونا من استهداف تجمع لجنود الاحتلال الاسرائيلي عند حاجز سالم العسكري بصليات كثيفة من الرصاص

منذ 1 ساعة 10 October، 2023
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