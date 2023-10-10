سرايا القدس – كتيبة جنين: قررنا توسيع العمليات باتجاه نقاط وتمركزات جيش العدو الاسرائيلي وليس اخرها محاولة اقتحام حاجز الجلمة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 10 2023 - 02:20

سرايا القدس – كتيبة جنين: قررنا توسيع العمليات باتجاه نقاط وتمركزات جيش العدو الاسرائيلي وليس اخرها محاولة اقتحام حاجز الجلمة

منذ 30 mins 10 October، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة