العدو الصهيوني يواصل شن غاراته على المدنيين في قطاع غزة ويدمر عشرات المباني الحكومية والبنى التحتية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 10 2023 - 02:20

العدو الصهيوني يواصل شن غاراته على المدنيين في قطاع غزة ويدمر عشرات المباني الحكومية والبنى التحتية

منذ 36 mins 10 October، 2023
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