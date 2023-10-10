بايدن: 11 أميركيا قتلوا في هجوم حماس ومن المحتمل أن يكون هناك أسرى وأوعزت لفريقي بالعمل مع الإسرائيليين لإعادة الرهائن وسوف نرسل مساعدات ونتبادل المعلومات الاستخباراتية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 10 2023 - 00:48

بايدن: 11 أميركيا قتلوا في هجوم حماس ومن المحتمل أن يكون هناك أسرى وأوعزت لفريقي بالعمل مع الإسرائيليين لإعادة الرهائن وسوف نرسل مساعدات ونتبادل المعلومات الاستخباراتية

منذ 1 ساعة 9 October، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة