أبو عبيدة: نقول للاحتلال إن عهد انتصاراتك قد ولى إلى الأبد وقد آن عهد هزائمك وانكسارك – موقع قناة المنار – لبنان
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October 9 2023 - 23:16

أبو عبيدة: نقول للاحتلال إن عهد انتصاراتك قد ولى إلى الأبد وقد آن عهد هزائمك وانكسارك

منذ 32 mins 9 October، 2023
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