الناطق الرسمي باسم سرايا القدس أبو حمزة: القوة الصاروخية والمدفعية تواصل دك حصون الاحتلال ومستوطناته القريبة من غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 9 2023 - 21:46

الناطق الرسمي باسم سرايا القدس أبو حمزة: القوة الصاروخية والمدفعية تواصل دك حصون الاحتلال ومستوطناته القريبة من غزة

منذ 30 mins 9 October، 2023
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