أبو حمزة: يجب ان يدرك الجميع اننا طلاب حرية واننا نواجه جنود العدو وجها لوجه بينما هو يستهدف النساء والاطفال – موقع قناة المنار – لبنان
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October 9 2023 - 21:46

أبو حمزة: يجب ان يدرك الجميع اننا طلاب حرية واننا نواجه جنود العدو وجها لوجه بينما هو يستهدف النساء والاطفال

منذ 30 mins 9 October، 2023
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