المقاومة الإسلامية تزف الشهداء علي رائف فتوني وحسام محمد ابراهيم وعلي حسن حدرج الذي ارتقوا نتيجة العدوان الصهيوني على جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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October 9 2023 - 21:46

المقاومة الإسلامية تزف الشهداء علي رائف فتوني وحسام محمد ابراهيم وعلي حسن حدرج الذي ارتقوا نتيجة العدوان الصهيوني على جنوب لبنان

منذ 36 mins 9 October، 2023
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