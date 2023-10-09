المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي: خلال تبادل لإطلاق النار عند الحدود مع لبنان اليوم، قُتل جنديان من الجيش الإسرائيلي نتيجة إطلاق المسلحين النار عليهما، وأصيب أربعة جنود وثلاثة ضباط بجروح خطيرة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 9 2023 - 21:44
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وزارة الحرب الأميركية تعلن نشر مقاتلات حربية من طراز اف-35 واف-16 وإيه-10 في منطقة الشرق الأوسط
المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي: خلال تبادل لإطلاق النار عند الحدود مع لبنان اليوم، قُتل جنديان من الجيش الإسرائيلي نتيجة إطلاق المسلحين النار عليهما، وأصيب أربعة جنود وثلاثة ضباط بجروح خطيرة
منذ 51 mins
9 October، 2023
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