المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي: خلال تبادل لإطلاق النار عند الحدود مع لبنان اليوم، قُتل جنديان من الجيش الإسرائيلي نتيجة إطلاق المسلحين النار عليهما، وأصيب أربعة جنود وثلاثة ضباط بجروح خطيرة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 9 2023 - 21:44

المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي: خلال تبادل لإطلاق النار عند الحدود مع لبنان اليوم، قُتل جنديان من الجيش الإسرائيلي نتيجة إطلاق المسلحين النار عليهما، وأصيب أربعة جنود وثلاثة ضباط بجروح خطيرة

منذ 51 mins 9 October، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة