بالفيديو | مواجهات مع قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة بيتا جنوب نابلس

اقتحمت قوات الاحتلال “الصهيوني “، فجر اليوم السبت ، بلدة بيتا جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات معززة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة بيتا جنوب نابلس لليوم الثالث على التوالي، حيث داهمت عشرات المنازل وقامت بتفتيشها بشكل دقيق كما أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز بشكل كثيف جداً خلال المواجهات مع الشبان الفلسطينيين.

وفي أعقاب ذلك انسحبت قوات الاحتلال بشكل كامل من بلدة بيتا جنوب نابلس بعد اقتحام استمر لعدة ساعات.

جدير ذكره أن قوات الاحتلال تزعم أن اقتحاماتها لبلدة بيتا تأتي للبحث عن منفذ عملية “حوارة” مؤخراً التي أدت لإصابة مستوطنين بجراح خطيرة.

المصدر: وكالات