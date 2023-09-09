استقبل رئيس جمعية “قولنا والعمل” الشيخ أحمد القطان الجمعة رئيس حركة “الإصلاح والوحدة” الشيخ ماهر عبد الرزاق، وجرى البحث بالاوضاع العامة.

واكد الشيخ القطان على “أهمية التلاقي فيما بين كل اللبنانيين لأننا على يقين بأن التلاقي والحوار هو قدر كل اللبنانيين وما دعا له دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري يوافق عليه كل حريص على مصلحة لبنان وعلى انتخاب رئيس للجمهورية لهذا البلد”.

ودعا الشيخ القطان الى “تفعيل دور حكومة تصريف الأعمال لأنها أمام استحقاقات كثيرة، سيّما نحن على أبواب الشتاء، نحن على أبواب المدارس، ونحن أمام استحقاقات كثيرة بحاجة الى دور فاعل لهذه الحكومة ولوزراء حكومة تصريف الأعمال بذلك نخفف من وطأة هذه الأزمات التي يعاني منها كل اللبنانيين”، وتابع “هذا ينبغي أن يكون من أولويات دولة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وكل الوزراء في هذه الحكومة”.

بدوره، شدد الشيخ عبد الرزاق على “ضرورة الوحدة الإسلامية والوطنية بين كل مكونات الشعب اللبناني لأننا بالوحدة نحصّن بلدنا لبنان ونحمي عيشه المشترك ونحمي وحدته الوطنية والإسلامية”، وتابه “أيضاً يهمنا في هذا اللقاء أن نؤكد على أهمية الحوار والتلاقي بين كل اللبنانيين وخاصة الحوار الذي دعا اليه الرئيس بري”.

المصدر: مراسل الموقع