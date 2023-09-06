أكد السيد علي فضل الله ان “حماية الأسرة واجب ديني وأخلاقي ومسؤولية إعلامية”.

كلام السيد فضل الله جاء الاربعاء خلال اتصال هاتفي أجراه بوزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال في لبنان محمد وسام المرتضى، حيث جرى التداول بعدد من القضايا وفي مقدمها موضوع الترويج للشذوذ، وأكدا على أن “ما يجري يشكل في حقيقته خطة مدروسة لتفكيك وتدمير الأسرة والقيم في مجتمعنا”.

ونوه السيد فضل الله “بمواقف المرتضى الجريئة في تصديه لتلك الخطة”، وشدد على “دعمه في هذه المواقف التي تستلهم القيم التي دعت إليها الأديان السماوية والشرائع الإنسانية”، وطالب “الوسائل الإعلامية بأن تكون السباقة في ترسيخ هذه القيم وعدم الترويج لكل ما يساهم في تقويض الأخلاق وسلامة العائلة”.

المصدر: بريد الموقع