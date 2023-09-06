شنت قوات الاحتلال الصهيوني حملة اقتحامات واسعة طالت عدة مناطق بالضفة الغربية والقدس المحتلة، تخللها عمليات مداهمة وتفتيش واعتقالات ومواجهات.

واندلعت مواجهات عنيفة في بلدة جبل المكبر، واستنفرت قوات الاحتلال في حي بئر أيوب بسلوان جنوب الأقصى المبارك وأطلقت الرصاص المطاطي على نحو عشوائي.

وفتشت قوات الاحتلال، فلسطينيات خلال تواجدهن في طريق المجاهدين قرب باب الأسباط أحد أبواب المسجد الأقصى. كما اعتقلت شابًا وفتاة خلال اقتحامها بلدة الجيب شمال غرب المدينة المقدسة.

واعتقلت قوات الاحتلال شابين من حي بئر أيوب ببلدة سلوان وأطلقت الرصاص العشوائي في الحي. كما اعتقلت قوات الاحتلال الشبان نادر الشريف ومحمود ماضي وعمرو البدوي وثائر عويضات وآدم محفوظ وبهاء كمال جوابرة خلال اقتحام واسع لمخيم العروب شمال الخليل.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله، كما اقتحمت قرية الطبقة بمدينة دوار وبلدة صوريف جنوب الخليل، حيث تواجدت قوات الاحتلال بكثافةٍ في محيط مدينة الخليل بعد سماع صوت انفجار ضخمٍ.

وداهمت قوات الاحتلال قرية العوجا بمدينة أريحا خلال عمليات اقتحامٍ واسعةٍ، كما اقتحمت بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم. وتواجدت قوات الاحتلال بشكل كثيفٍ بالقرب من مزارع الدعمة بمحيط مخيم نور شمس شرق طولكرم، وداهمت أحد المنازل.

إطلاق نار كثيف في مخيم نور شمس شرق طولكرم

وكان مقاومون قد أغلقوا مداخل مخيم نور شمس شرق طولكرم؛ تحسبًا لأي اقتحامٍ تنفذه قوات الاحتلال. واستهدف المقاومون ليلة أمس حاجز “دوتان” العسكري غرب جنين بعبوة محلية الصنع.

جانب من هدم المنازل في حي البقعان في القدس

جانب من تواجد قوات الاحتلال في محيط مخيم نور شمس بطولكرم

وفي سياق متصل هدمت جرافات الاحتلال الصهيوني، فجر اليوم الأربعاء، منازل ومنشآت في حي البقعان ببلدة عناتا شرق مدينة القدس المحتلة.

وقالت مصادر محليه في البلدة، إن جرافات برفقه قوات الاحتلال اقتحمت القريه عند الساعه الخامسة فجرا، وشرعت في هدم منشآت صناعيه ومحل قطع سيارات، وبعض المباني، منها سكنية .

اقتحام المسجد الاقصى

اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الصهيوني.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة بأن مجموعات من المستوطنين اقتحمت المسجد الأقصى، ونظمت جولات استفزازية في باحاته.وأوضحت أن المستوطنين تلقوا شروحات عن “الهيكل” المزعوم، وأدوا طقوسًا تلمودية في منطقة باب الرحمة شرقي المسجد.

شرطة الاحتلال تفتش حقائب طلاب المدارس الموجودة داخل ساحات المسجد الأقصى وتصادر كتب المنهاج الفلسطيني

وتواصل شرطة الاحتلال التضييق على دخول المصلين الوافدين من القدس والداخل المحتل للأقصى، وتدقق في هوياتهم وتحتجز بعضها عند أبوابه الخارجية، وتبعد العشرات عن المسجد لفترات متفاوتة.

وكثف المقدسيون دعواتهم للحشد والرباط الدائم في المسجد الأقصى، لإفشال مخططات الاحتلال والمستوطنين التهويدية.

وتواصل “جماعات الهيكل” المزعوم دعواتها لحشد أكبر عدد من المستوطنين لاقتحام المسجد الأقصى خلال الأعياد اليهودية المقبلة، والتي تبدأ منتصف الشهر الجاري.

ويتعرض المسجد الأقصى يوميًا عدا الجمعة والسبت، إلى سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين، بحماية شرطة الاحتلال، في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد، وتقسيمه زمانيًا ومكانيًا.

المصدر: وكالات