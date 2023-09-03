في أول عاصفة كبيرة تضرب الجزيرة منذ أربعة أعوام، وصل الإعصار “هايكوي” إلى اليابسة في شرق تايوان الأحد، ما أدى إلى هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح عاتية وانقطاع الكهرباء عن آلاف السكان.

وقد وصل الإعصار هايكوي إلى وصل إلى مقاطعة تايتونغ الساحلية في تايوان بعد أن أجلت سلطات أكثر من سبعة آلاف شخص من مناطق عالية الخطورة وأُلغيت مئات الرحلات الجوية وأُغلقت متاجر في شرق تايوان.

ويتوقع أن يكون “هايكوي” أول إعصار كبير يضرب اليابسة في الجزيرة منذ أربعة أعوام.

وأكدت السلطات تسجيل أكثر من 40 إصابة جراء الإعصار، منها إصابتان طفيفتان في مقاطعة هوالين الجبلية بعدما سقطت شجرة على سيارة.

المصدر: فرانس 24