زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب الساحل الشرقي لتايوان

ضرب زلزال بقوة 6.1 درجات الساحل الشرقي لتايوان، صباح اليوم الجمعة، وفقًا لما أعلنته هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وكانت إدارة الأرصاد الجوية المركزية في الجزيرة، قد أبلغت في البداية عن قوة الزلزال بـ6.3 درجات، ووقعت الهزة الأرضية في الساعة 7:35 صباحًا (23:35 بتوقيت غرينتش) على عمق 15 كيلومترًا (نحو 9أميال) بالقرب من مدينة هوالين.

كما أرسلت إدارة الأرصاد الجوية المركزية في تايوان، تنبيهات على الهواتف المحمولة تطلب الناس من “الهدوء والبحث عن مخبأ قريب”.

وأصدرت وكالة الإطفاء الوطنية في تايوان، بيانًا يؤكد “عدم وجود تقارير عن أضرار”، في حوالي الساعة 8 صباحًا. وتشهد الجزيرة زلازل متكررة بسبب موقعها بين صفيحتين تكتونيتين.

ووقع آخر زلزال كبير في تايوان، أوائل أبريل/ نيسان الماضي، عندما ضرب زلزال قاتل بقوة 7.4 درجة، وقال مسؤولون محليون إنه الأقوى منذ 25 عامًا.

وقُتل ما لا يقل عن 17 شخصًا في الزلزال، الذي تسبب في انهيارات أرضية وألحق أضرارًا جسيمة بالمباني حول مركز الزلزال بالقرب من هوالين.

المصدر: سبوتنيك