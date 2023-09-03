أُجلي نحو 3 آلاف شخص من المناطق الشديدة الخطورة اليوم في شرق تايوان قبل وصول إعصار هايكوي المتوقع مساء، وفق السلطات.

وقالت وزارة الداخلية إن أكثر من 2800 شخص أجلوا من سبع مدن في الجزيرة، خصوصا في مقاطعة هوالين الجبلية ،بحسب “فرانس برس”.

وتسبب هايكوي بهطول أمطار غزيرة صباحا، وصاحَبته رياح بلغت سرعتها حوالى 140 كلم/ساعة.

ويرتقب أن يضرب الإعصار اليابسة في منطقة تايتونغ المجاورة لمقاطعة هوالين بحلول الساعة 17,00 (09,00 ت غ).

وكانت شوارع هوالين مقفرة صباح اليوم وسط أمطار غزيرة، فيما ضربت أمواج عالية ميناء صيد في مقاطعة ييلان الساحلية شمال شرق تايوان.

وحشد الجيش جنودا ومعدات، منها مركبات برمائية وقوارب مطاطية قابلة للنفخ، حول المناطق التايوانية التي يُتوقّع أن يكون للإعصار هايكوي أكبر تأثير فيها.

المصدر: ا ف ب