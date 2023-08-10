الرئيس عون: المطلوب التهدئة ومد جسور الثقة بدل التحريض وبث سموم الكراهية – موقع قناة المنار – لبنان
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August 10 2023 - 19:06

الرئيس عون: المطلوب التهدئة ومد جسور الثقة بدل التحريض وبث سموم الكراهية

منذ 18 mins 10 August، 2023
الرئيس عون
لبنان

قال الرئيس ميشال عون الخميس “شاء القضاء والقدر أن تقع حادثة الأمس في الكحالة وتطورت تداعياتها وكاد التحريض والاستثمار أن يجعلا منها مدخلا لفتنة نعرف كيف تبدأ ولا نعرف كيف تنتهي”، وتابع “لقد دفع لبنان مجددا من دماء شبابه، فالرحمة لروح الضحايا والعزاء لعائلاتهم”.

ورأى عون ان “المطلوب اليوم هو التهدئة، بدل التحريض، ومد جسور الثقة بدل بث سموم الكراهية، وانتظار نتائج التحقيق”، واعتبر ان “الهيكل إذا سقط فلن يسلم أحد، خصوصا في الظروف التي تحيط بنا، وما من منقذ في الأزمات سوى الوحدة الوطنية فتمسكوا بها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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