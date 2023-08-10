قال الرئيس ميشال عون الخميس “شاء القضاء والقدر أن تقع حادثة الأمس في الكحالة وتطورت تداعياتها وكاد التحريض والاستثمار أن يجعلا منها مدخلا لفتنة نعرف كيف تبدأ ولا نعرف كيف تنتهي”، وتابع “لقد دفع لبنان مجددا من دماء شبابه، فالرحمة لروح الضحايا والعزاء لعائلاتهم”.

ورأى عون ان “المطلوب اليوم هو التهدئة، بدل التحريض، ومد جسور الثقة بدل بث سموم الكراهية، وانتظار نتائج التحقيق”، واعتبر ان “الهيكل إذا سقط فلن يسلم أحد، خصوصا في الظروف التي تحيط بنا، وما من منقذ في الأزمات سوى الوحدة الوطنية فتمسكوا بها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام