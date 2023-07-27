ميقاتي: كانت أمامنا اليوم فرصة لمعالجة مؤقتة لملف مرتبط بالوضعين المالي والنقدي – موقع قناة المنار – لبنان
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July 27 2023 - 13:04

ميقاتي: كانت أمامنا اليوم فرصة لمعالجة مؤقتة لملف مرتبط بالوضعين المالي والنقدي

منذ 1 ساعة 27 July، 2023
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