مصرف لبنان: سعيد أجرى سلسلة مشاورات في باريس

قال “مصرف لبنان” في بيان له يوم الثلاثاء إنه “في أعقاب مشاركته في اجتماعات الربيع لعام 2025 لصندوق النقد الدولي (IMF)، أجرى حاكم مصرف لبنان كريم سعيد سلسلة من المشاورات الرفيعة المستوى في باريس، بتاريخ 28 و29 نيسان 2025″، وتابع “التقى سعيد بالسيد فرنسوا فيليروي دو غالو، حاكم بنك فرنسا، إلى جانب فريق من كبار مستشاريه، وذلك في المقر الرئيسي لبنك فرنسا”.

وأضاف البيان “تركّزت المناقشات على الأزمة المالية في لبنان والمسار نحو تعافٍ مستدام، كما تناول الاجتماع دور مصرف لبنان في صياغة وتطوير الحلول والسياسات بالتنسيق الوثيق مع الحكومة اللبنانية، وأهمية الحفاظ على شراكة قوية وشفافة مع صندوق النقد الدولي وقد تميزت المحادثات بطابع بنّاء”.

وقال البيان إن “دو غالو أكد التزام بنك فرنسا والحكومة الفرنسية بدعم لبنان ومصرفه المركزي، من خلال تقديم المشورة الملائمة، والمساعدة الاستراتيجية، وبرامج التدريب، ونقل أفضل الممارسات المتماشية مع المعايير الدولية”، ولفت الى ان “هذا التعاون يأتي في إطار جهود أوسع لتحديث الأطر المؤسسية وتعزيز القدرات التشغيلية لمصرف لبنان”.

وتابع البيام “خلال الزيارة نفسها، التقى سعيد أيضًا بالسيد برتران دومون، المدير العام للخزينة الفرنسية، الذي جدد استعداد فرنسا لتقديم الدعم الاستراتيجي والتوجيه اللازم بهدف تعزيز الفعالية المؤسسية لمصرف لبنان وترسيخ دوره كشريك موثوق في جميع المسائل المتعلقة بالإصلاح النقدي والمصرفي”، واشار الى ان “هذه الزيارة تعد واحدة من سلسلة لقاءات تهدف إلى تعزيز العلاقة التاريخية بين مصرف لبنان والمؤسسات النقدية والمالية الفرنسية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام