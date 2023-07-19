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July 19 2023 - 09:04

خارجية قطر عقب الاجتماع الخماسي بالدوحة: حل أزمة لبنان داخلي

منذ 27 mins 19 July، 2023
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عربي وإقليمي - قطر

أكدت وزارة الخارجية القطرية أن حل الأزمة اللبنانية داخلي، معربة عن بالغ قلقها لشغور منصب الرئاسة منذ نهاية عهد الرئيس ميشال عون في تشرين الأول/أكتوبر 2022.

وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري في مقابلة تلفزيونية إن الدول الخمس التي اجتمع ممثلوها في الدوحة منذ يومين، تتمتع بتأثير على لبنان، متوقعا أن يساهم الاجتماع في حل أزمته.

وأضاف الأنصاري أن هذه الدول تشترك في التأكيد على سيادة لبنان، وأن حل أزمته داخلي.

كما قال المتحدث باسم الخارجية القطرية إن اجتماع المجموعة الخماسية أشار إلى قلق بالغ حيال استمرار شغور منصب رئيس لبنان.

واستضافت الدوحة الاجتماع الثاني للخماسية الدولية حول أزمة الرئاسة في لبنان، تم خلاله عرض خارطة طريق مبدئية تتيح الذهاب إلى حل سياسي ينهي الأزمة المستمرة في البلاد.

وضم الاجتماع ممثلين عن فرنسا وقطر والولايات المتحدة والسعودية ومصر، وعقد الاجتماع الأول في العاصمة الفرنسية باريس.

المصدر: وكالات

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