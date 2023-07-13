تايوان ترصد أكثر من 200 طائرة عسكرية صينية في أجوائها منذ بداية الشهر

رصدت القوات المسلحة التايوانية تحليق 217 طائرة تابعة للجيش الصيني في أجوائها منذ بداية تموز/يوليو الجاري.

ورصدت تايوان يومي الثلاثاء والأربعاء 38 و30 طائرة صينية على التوالي، ما يعتبر أكبر عدد يومي للطائرات منذ أبريل الماضي.

وكانت وزارة الدفاع التايوانية قد أعلنت مرارا عن دخول الطائرات الصينية لمنطقة مسؤوليات الدفاع الجوي التايواني.

ومن بين الطائرات التي دخلت أجواء تايوان، مقاتلات وقاذفات وطائرات تشويش إلكتروني وطائرات مسيرة استطلاعية، فضلا عن مروحيات وطائرات مضادة للغواصات.

وسجلت تايوان أيضا دخول السفن الحربية الصينية إلى مياهها 71 مرة منذ بداية الشهر الجاري.

المصدر: وكالات