“اللقاء الديمقراطي”: نؤيد ترشيح أزعور.. ولحوار حقيقي لإتمام استحقاق الرئاسة

أعلنت كتلة “اللقاء الديمقراطي” بعد اجتماعها الخميس بحضور رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط “تأييد ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور لانتخابات رئاسة الجمهورية”، وأشارت إلى أن “تأييد أزعور لا يعني في أي حال من الأحوال تموضعنا في أي اصطفاف، بل كنا أول المبادرين الى طرحه قبل تبنيه من أي طرف آخر”.

وشددت الكتلة على “التزام الحوار وصولا إلى التوافق المنشود”، ودعت “كل القوى إلى التمسك بمنطق الحوار الحقيقي، وصولا إلى إتمام استحقاق الرئاسة بأسرع وقت”، وشددت على أنه “يبقى إنجاز هذا الاستحقاق الرئيسي المدخل لإعادة بناء المؤسسات والشروع في عملية الاصلاح والانقاذ على مختلف المستويات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام