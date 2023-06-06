البطالة في روسيا تسجل أدنى مستوى لها في التاريخ

صرحت نائبة رئيس الوزراء الروسي تاتيانا غوليكوفا، بأن معدل البطالة في روسيا في شهر أبريل الماضي سجل مستوى منخفضا تاريخيا جديدا بلغ 3.3%.

وقالت غوليكوفا، في اجتماع حكومي لمجموعة عمل مشتركة حول سوق العمل، إن “معدل البطالة وفقا لمنهجية منظمة العمل الدولية في أبريل 2023 سجل أدنى مستوى تاريخي عند 3.3%، حيث بلغ عدد العاطلين المسجلين في مراكز التوظيف 523 ألف شخص، أي أقل بمقدار 41 ألف عن بداية العام”.

وأضافت غوليكوفا أن “قاعدة بيانات الوظائف الشاغرة في بوابة “عمل روسيا” تضم أكثر من 1.8 مليون عرض عمل للمتقدمين”.

وناقش المشاركون في اجتماع مجموعة العمل مسائل مرتبطة بمعرض الوظائف لعموم روسيا الذي سيعقد في 23 يونيو 2023.

المصدر: روسيا اليوم