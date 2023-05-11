تقرير مصور| اجواء ايجابية بعد لقاء فرنجية- السفير السعودي – موقع قناة المنار – لبنان
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May 11 2023 - 21:52

تقرير مصور| اجواء ايجابية بعد لقاء فرنجية- السفير السعودي

منذ 56 mins 11 May، 2023
لبنان

اجواء ايجابية تسود المشهد الرئاسي بعد لقاء فرنجية بالسفير السعودي.

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