الرئيس الأسد يزور سلطنة عمان ويلتقي السلطان هيثم بن طارق

قام الرئيس السوري بشار الأسد اليوم بزيارة عمل إلى سلطنة عمان حيث كان في استقباله والوفد الرسمي المرافق له في المطار السلطاني الخاص سلطان عُمان هيثم بن طارق. وعقد الرئيس الأسد والسلطان هيثم جلسة مباحثات رسمية بقصر البركة العامر في مسقط بحضور الوفدين الرسميين، حيث جدّد السلطان تعازيه للرئيس الأسد والشعب السوري بضحايا الزلزال المدمر، مؤكداً استمرار بلاده في دعمها لسورية لتجاوز آثار الزلزال وتداعيات الحرب والحصار المفروض على الشعب السوري، مشيراً إلى أنّ عُمان تشعر بالظروف الصعبة التي يعيشها السوريون بسبب هذه العوامل.

من جانبه عبّر الرئيس الأسد عن بالغ شكره للسلطان وللحكومة والشعب العُماني الشقيق على تضامنهم ووقوفهم مع الجمهورية العربية السورية وإرسالهم المساعدات الإغاثية، مشيراً إلى أنّ الشكر الأكبر هو لوقوف عُمان إلى جانب سورية خلال الحرب الإرهابية عليها.

بالفيديو | مشاهد من وصول الرئيس الأسد إلى مسقط

كما تناولت المحادثات العلاقات الثنائية بين البلدين ومجالات التعاون المشترك، حيث تمّ الاتفاق بين الجانبين على تعزيز التعاون الثنائي والنهوض به في المجالات كافة، وأشار الرئيس الأسد إلى أنّ سورية وعُمان تربطهما علاقات ثقة متبادلة وتفاهم قديم وعميق.

واعتبر الرئيس الأسد أنّ عُمان حافظت دائماً على سياساتها المتوازنة ومصداقيتها، وأنّ المنطقة الآن بحاجة أكثر إلى دور سلطنة عُمان بما يخدم مصالح شعوبها من أجل تعزيز العلاقات بين الدول العربية على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى.

من جانبه قال السلطان إنّ سورية دولة عربية شقيقة ونحن نتطلع لأن تعود علاقاتها مع كلّ الدول العربية إلى سياقها الطبيعي.

بالفيديو | مشاهد من جلسة المحادثات بين الرئيس الأسد والسلطان هيثم

وتلت جلسة المحادثات الرسمية جلسة محادثات مغلقة ثم غادر الرئيس الأسد والوفد المرافق له مسقط مختتماً زيارة العمل إلى سلطنة عُمان. ورافق الرئيس الأسد خلال الزيارة وفد رسمي ضم كلا من الدكتور فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين، ومنصور عزام وزير شؤون رئاسة الجمهورية والدكتور سامر الخليل وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، ولونا الشبل المستشارة السياسية والإعلامية في رئاسة الجمهورية، والسفير إدريس ميا سفير الجمهورية العربية السورية لدى سلطنة عمان.