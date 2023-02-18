وزير الزراعة: البلد بأمس الحاجة لانتخاب رئيس جمهورية تحت قاعدة الحوار والتوافق

أطلق وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاح حسن مبادرة تشجير في كل لبنان مع مؤسسات “أمل” التربوية، وذلك عبر رعايته لحملة تشجير نظمتها ثانوية الشهيد حسن قصير وثانوية الشهيد محمد يعقوب، بحضور فاعليات ومدراء مؤسسات “أمل” التربوية في الثانويتين.

وألقى الحاج حسن كلمة استهلها بالقول: “السلام على الإمام الحلم الذي ايقذنا من ثبات الظلام والاوجاع، السلام على الإمام الذي كتبنا عناوين على مساحة الكون ننشد الاخوة و التسامح، السلام على الإمام الصدر ملهم المحرومين وصوت المعذبين وغاية ايماننا و حركتنا. الامام المغيب الا عن عقولنا، عقيدة ونهجا وممارسة وانتماء. لحامل امانته وصيغة عيشه المشترك وكاسر القيد في شباطنا المبارك، لحامل الامانة الذي اطلقنا لكي نكون رياديين ومنتصرين على مر الزمان، للاحلام التي تحققت بعزيمتكم صروحا للعلم والمعرفة داعية لنهائية وطننا وانصهارنا الوجودي فيه، لمؤسسات أمل التربوية التي تشبه وجوه الشهداء انتصارات تتلوها انتصارات، للمؤسسات التي ما ملت الانتظار، انتظارك سيدي، بأمل وعمل للمؤسسات التي ارادها الإمام الصدر فكانت بعزيمة حامل امانته، تستمر بكم انتم اخواتي واخوتي، ولكم ايها الشباب ألف تحية، لأنكم أملنا ولأنكم موجنا الذي لا يعرف مستحيل الشطآن”.

وتابع: “ان مؤسسات أمل التربوية، هي المؤسسات التي تقع في صلب حلم الإمام الصدر من اجل انشاء مجتمع ايماني واعد مؤمن بنهائية الوطن، حيث تحقق هذا الامر على يد دولة الرئيس نبيه بري الذي لطالما كان الداعم الاول والاحرص من الجميع في مثابرة هذه المؤسسات المنتشرة اليوم على مساحة الوطن، وتؤمن بالشراكة المطلقة مع الآخر فيه، وتصدر العقول المتميزة والمتفوقة كل عام، وهذا ان دل على شيء انما يدل على ان فكرنا في حركة امل هو فكر تنويري وتثقيفي، مندمج بالمطلق مع محيطنا ومجتمعنا”.

وقال: “ما بين الجموع المحتشدة في قاعة الشيخ محمد يعقوب هناك مئات من عوائل الشهداء الذين تحتضنهم مؤسسات أمل التربوية، وهذا دليل قاطع على اننا نحمل فكر الإمام الصدر ونهجه، ونؤمن ان الشهداء وابناء الشهداء هم الشعلة التي سوف تبقينا إلى الأبد، حاملين منارة الإمام الصدر ضمن منهج وضمن معتقدات نؤمن بها جميعا تحت رعاية دولة الرئيس نبيه بري ومباركته وتوصياته”.

أضاف: “البلد بأمس الحاجة لانتخاب رئيس جمهورية اليوم قبل الغد، تحت قاعدة الحوار والتوافق بين الجميع، كما دعا دولة الرئيس نبيه بري، لأن المرحلة تعتبر الأدق في تاريخ لبنان، وبحاجة لتكاتف الجميع من اجل الخروج من الأزمات المتتالية”.

وختم: “للذين يحاولون أن يسجلوا نقاطا في السياسة نقول إن الوقت لم يعد يسمح، لأن الناس موجوعة ولم يعد يعنيها سوى لقمة عيشها، وجميعنا مسؤولون امام الله والوطن”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام