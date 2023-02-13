مبادرة انسانية يمنية تحط رحالها في حلب – موقع قناة المنار – لبنان
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February 13 2023 - 23:24
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استمرار أعمال الإغاثة في تركيا وسوريا اثر الزلزال الذي ضرب المنطقة الأسبوع الماضي وعدد الوفيات تجاوز الـ 37 ألفاً
ارتفاع عدد ضحايا الزلزال في تركيا إلى 31643 وأكثر من 80 ألف مصاب وفي سوريا إلى 5300 وفاة وأكثر من 7 آلاف مصاب
الأمم المتحدة ترجح تضاعف عدد ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا
صندوق النقد الدولي: حان الوقت للوقوف الى جانب الشعب السوري الذي دمره الزلزال
الرئيس الفنزويلي للرئيس السوري: مستعدون للاستمرار في تقديم المساعدة للجمهورية العربية السورية لتجاوز آثار الزلزال
اللجنة الدولية للصليب الأحمر للمنار: العقوبات على سوريا هي أبرز أسباب تأخر وصول المساعدات الإغاثية في الوقت المناسب
اللجنة الدولية للصليب الأحمر للمنار: ما يقدم هو ضئيل جدا مقارنة مع حجم الكارثة ولاسيما في سوريا
مراسلة المنار: هيئة مكتب مجلس النواب اللبناني تعلن انه لا جلسة تشريعية الخميس المقبل
إعلام العدو: مقتل الجندي الذي أصيب بجروح خطرة في عملية حاجز شعفاط بالقدس
وسائل إعلام فلسطينية: قوات الاحتلال تعتدي على الفلسطينيين عند مدخل مخيم شعفاط بالقدس المحتلة
إندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة
إعلام العدو: طعن مستوطن في ظهره في البلدة القديمة بالقدس وانسحاب المنفذ دون معرفة هويته
وسائل إعلام فلسطينية: قوات الاحتلال تعتقل فتى من المسجد الأقصى بزعم تنفيذه عملية طعن في البلدة القديمة بالقدس المحتلة
إعلام العدو: محاولة دهس عند حاجز زعترة جنوب نابلس وتم اعتقال المنفذ
إعلام العدو: 11 جندياً ومستوطناً قتلوا خلال أسبوعين فقط في القدس وحدها
الأسرى يبدأون صباح الثلاثاء تنفيذ خطوات عصيان رداً على إجراءات وزير الأمن الصهيوني إيتمار بن غفير بحق الأسرى
وزير الخارجية الأمريكي: قلقون ومنزعجون من قرار "الحكومة الإسرائيلية" بناء 10 آلاف وحدة استيطانية بالضفة الغربية
وسائل إعلام يمنية: استشهاد مواطن بنيران الجيش السعودي في منطقة آل ثابت بمديرية قطابر الحدودية
وزير الخارجية الإيراني: إيران والصين عازمتان على التنفيذ الكامل لخطة التعاون الاستراتيجية الشاملة
احتجاجات في ألمانيا تطالب السلطات بوقف امدادات الأسلحة الى أوكرانيا ودعوات شعبية لبدء المفاوضات بين موسكو وكييف
الصين الشعبية تعلن أن مناطيد أميركية دخلت مجالها الجوي "أكثر من 10 مرات" منذ كانون الثاني/ يناير2022
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في مهرجان "شهادة وانتصار" بمناسبة ذكرى الشهداء القادة يوم الخميس المقبل عند الـ3 عصرا
مبادرة انسانية يمنية تحط رحالها في حلب
منذ 1 ساعة
13 February، 2023
سورية
-
عربي وإقليمي
مبادرة انسانية يمنية تحط رحالها في احد مخيمات الايواء في حلب .
حلب
زلزال سوريا
مبادرة يمنية
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