أبرز عناوين وأسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم السبت 04-02-2023

الأخبار

ـ المصارف خلف «فرنسبنك»: مصلحتنا أولاً!

ـ لقاء باريس يكرّس التوازن السلبي

ـ جنبلاط لبرّي: لن أدخل في صدام مع حزب الله في انتخابات الرئاسة

ـ طُغمة السودان تشطب «اللاءات»: نريد إسرائيل… ولا شيء سواها

النهار

ـ اثنين حبس الانفاس… بين العدلية وباريس

ـ الجميل في موقف ناري: سنعطل الانتخابات اذا أرادوا رئيسا يغطي سلاح “حزب الله”

ـ جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء مطلع الأسبوع يتوزع على الملف التربوي وبنود صحية ووظيفية

اللواء

ـ مرحلة خطيرة من تلاشي الدولة: دولرة الطعام وتسييب الرئاسة!

ـ واشنطن تنأى بنفسها عن تفرُّد إيران.. والجميّل يُهدِّد بتعطيل انتخاب رئيس يحمي سلاح «الحزب»

ـ شهيد في نابلس والاحتلال يقتحم مدينة أريحا

الديار

ـ أسبوع مـُتفجر قضائياً يضع البلد على كف عفريت

ـ جلسة جديدة للحكومة خلال ايام وجلسة تشريعية قريباً

ـ «السوبرماركت» تعتمد «الدولرة» الاثنين ولا سقف لتحليق الدولار

الجمهورية

ـ إجتماع باريس: العبرة بتجاوب اللبنانيين

ـ التسعير بالدولار الأسبوع المقبل

ـ المصرف والمودِع … من سيربح الماراثون؟

ـ زيلينسكي: سندافع عن باخموت ومساعدات عسكرية لكييف

البناء

ـ منطاد صيني في الأجواء الأميركية يتسبّب بأزمة… ويكشف ضعف الدفاع الجوي الأميركي

ـ جلسة للحكومة تنتظر حزب الله… وتشريعية بعد التوافق على صيغة التمديد لـ إبراهيم

ـ الجميل يهدد بتعطيل نصاب الجلسة الرئاسية إذا نجح حزب الله وحلفاؤه بتأمين 65 صوتاً

الأسرار

البناء

– قال خبير انتخابي إن كلام رئيس حزب الكتائب عن انتخابات الرئاسة يفترض إمكانية أن يجمع مرشحان رئاسيّان في وقت واحد 65 صوتاً، علماً أن حصول احد المرشحين على 65 يعني استحالة حصول سواه عليها. والسؤال لرئيس الكتائب هل توافر لمرشحه 65 صوتاً وتم إفشال النصاب كي يهدد بالمثل؟

– قال دبلوماسي شرقي لرئيس حزب بارز إن المساعدة في انتخاب رئيس للجمهورية وفقاً لخلاصة المواصفات المشتركة بين ما يقوله القادة اللبنانيون برئيس يطمئن السعودية وقادر على الحوار مع سورية ولا يقلق حزب الله تعني شيئاً واحداً هو السعي للعودة إلى معادلة (س – س) أي سورية – السعودية.

النهار

– لوحظ أن “القرض الحسن” إنتقل إلى بلدات وقرى جبلية، في ظل تساؤلات لأهالي المنطقة عن الأهداف الكامنة وراء هذه الخطوة.

– عُلم أن انفراجاً حصل على خط تقريب المسافة بين وزير سيادي ومرجعية أمنية بارزة، بعد جهود وزير سابق ومحامٍ معنيّ بالملف.

– تسجل حركة كويتية سياحية ظهرت في الأيام الماضية من خلال وصول أعداد مقبولة من الرعايا الكويتيين ساحلاً وجبلاً.

– لوحظ أنه بعد مونديال قطر والفرص التي استفادت منها شريحة واسعة من اللبنانيين، بدأ الامر ينسحب على مواسم الرياض حيث الحضور اللبناني بارز في معظم النشاطات.

اللواء

– تحرص شخصيات معتدلة على الإبتعاد عن معركة كسر عظم في انتخابات رئيس الجمهورية، في ضوء ربط نزاع حاد بين دولة كبرى ودولة إقليمية ذات تأثير!

– فهم أن بيان متقاعدي عناصر قوى الأمن الداخلي كان له أثر حاسم في اعادة النظر بتوجهات نقدية احدثت ارباكات واسعة.

– لم يلتزم العديد من المصارف بالتسعيرة الجديدة لدولار صيرفة رغم التعميم الصادر عن البنك المركزي.

الجمهورية

– نُقل عن أحد المسؤولين أن تصعيد البعض حيال الملف الرئاسي مردّه إلى خوفهم من أنّ لحظة انتخاب الرئيس بمثابة ورقة النعوة لتنظيم سياسي.

– يقول مرجع كبير، إنّ أي لقاء مسيحي شامل يُعتبر خدمة كبيرة من رئيس حزب مسيحي لمسؤول تيار بارز، حيث يعطيه المفتاح الميثاقي لرئاسة الجمهورية.

– قرّرت كريمة رئيس سابق الإنصراف إلى العمل السياسي من البوابة الشبابية بعيداً من الحزب الذي كان ينتمي اليه والدها، وذلك بعد سلسلة مشاورات واتصالات.

المصدر: صحف