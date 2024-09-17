أسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الثلاثاء 17-9-2024

البناء

خفايا: نقل دبلوماسيون غربيون عن أموس هوكشتاين بعد لقائه بنيامين نتنياهو قوله أمام سفراء الدول الغربية لدى الكيان إنه سأل نتنياهو ما دامت المعركة في غزة استغرقت سنة ولم تنته فكم سوف تستغرق العملية ضد حزب الله؟ فأجابه قد تستغرق شهوراً وسنوات ونحن مستعدون. فقال إنه سأله عن الكيفية التي سوف تحقق فيها عمليته العسكرية هذه عودة المهجّرين ما دام اشتعال النار سوف يزداد ولمدة طويلة ولا ضمانة بنجاحها فلم يلقَ منه جواباً؟

كواليس: يقول خبراء عسكريون إن أهم ما تضمّنه رد حزب الله باستهداف الوحدة 8200 في تل أبيب ومن بعده الصاروخ اليمني الفرط صوتي الذي انفجر في سماء تل أبيب أنّهما أظهرا امتلاك محور المقاومة أسلحة بتقنيات حديثة لا تستطيع الرادارات التي يمتلكها الغرب، ولدى الكيان أفضلها، أن تكتشفها ولا تستطيع صواريخ الدفاعات الجوية ملاحقتها واختبار أمن “تل أبيب” قال إنها مكشوفة أمام الصواريخ والطائرات المسيّرة ومن الشمال والجنوب.

اللواء

همس: لاحظت أوساط سياسية أن أبواق الحملة على رئيس الحكومة خفتت بعد الزيارة التضامنية التي قام بها الرئيسان فؤاد السنيورة وتمام سلام إلى السراي الكبير!

غمز: أثار نشر نص رسالة النائب آلان عون إلى الرئيس ميشال عون ردود فعل صاخبة في أوساط التيار الوطني بسبب الملابسات التي أحاطت بموقف مؤسِّس التيار من حالات التصدُّع التي يتعرض لها!

لغز: أكدت أوساط مقربة من رجل الأعمال بهاء الحريري أنه يستكمل ترتيبات عودته إلى بيروت، حيث يتم حالياً تجهيز وإعداد مقر السكن الذي اختاره في وسط العاصمة بيروت!

الجمهورية

– أسرّ سفير دولة عربية في لبنان إلى أحد أصدقائه أنّه استعان ببرنامج الذكاء الاصطناعي لمساعدته في تشخيص الأزمة اللبنانية واقتراح حل لها.

– رسم آخر اتصال جرى بين موفد دولي وشخصية لبنانية صورة قاتمة عن مهمته في المنطقة وربط زيارته بيروت بخطوة إيجابية صعبة التحقيق.

– أشارت شركة إحصائية متخصّصة، أنّ عدد التهديدات الصادرة عن مسؤولين إسرائيليّين بتوسيع الحرب باتجاه لبنان تجاوز الـ250 تهديدًا حتى الآن.

النهار

– قرر حزب “القوات اللبنانية” المواجهة في ملف تسجيل التلامذة السوريين المقيمين بطريقة غير شرعية في لبنان، في المدارس المهنية، باعتصام اليوم على ان تتبعه خطوات اخرى في مواجهة القرارات غير المدروسة لوزير التربية في هذا المجال.

– ينقل زوار حاكم مصرف لبنان عنه اطمئنانه المبدئي للوضع المالي ولو تمّ إدراج لبنان على اللائحة الرمادية لأنه تمكن من تأمين استمرار التعامل مع المصارف المُراسِلة الستة الحالية ما يخفف من وطأة وضع لبنان على تلك اللائحة وتأثيراتها على البلاد من الناحيَتين النقدية والمالية.

– من المتوقع وفق دراسة مالية اجرتها احدى الجهات ان ترتفع قيمة الرواتب من 120 مليون دولار شهريًا الى نحو 150 مليونًا إذا اقر مجلس الوزراء زيادة على الاجور والرواتب في وقت قريب.

– عُلم أن التحضيرات جارية على قدم وساق، من أجل إنجاز مصالحة الشويفات التي ستشهد حشدًا سياسيًا بارزًا، وفي طليعته الحزب التقدمي الاشتراكي والحزب الديموقراطي اللبناني والثنائي الشيعي وأحزاب أخرى، حيث ستُلقى كلمات تمثل هذه القوى.

– يُنقل أن الدوائر الرسمية التي كانت تعجّ بالسماسرة خارج المكاتب، أصبحوا داخلها وتوزعوا بين موظفين وسواهم، ومعظمهم يحظى بخلفية سياسية رغم النفي، والتأكيد أن الأمور مضبوطة، وهذا ما يلمسه أصحاب المعاملات، اذ باتت معاملاتهم بحاجة إلى دفع رسوم مضاعفة عما كان يُدفع للسماسرة السابقين.

المصدر: الصحف اللبنانية