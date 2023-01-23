الطقس في لبنان..

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني في لبنان ان يكون الطقس غدا الثلاثاء، صافيا الى قليل الغيوم مع استقرار درجات الحرارة ضمن معدلاتها الموسمية.

-الحال العامة: منطقة من الضغط الجوي المرتفع تسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تؤدي الى طقس مستقر خلال الأيام المقبلة، معدل درجات الحرارة لشهر كانون الثاني من 11 الى 19 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: صاف إلى قليل الغيوم مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة وبقاء درجات الحرارة الليلية متدنية في المناطق الداخلية، يتشكل ضباب محلي في المناطق الداخلية صباحا ومساء.

الثلاثاء: صاف الى قليل الغيوم مع استقرار درجات الحرارة ضمن معدلاتها الموسمية.

الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض طفيف في درجات الحرار وظهور الضباب على السفوح والمناطق الجبلية صباحا ومساء.

الخميس: قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة وظهورالضباب على السفوح والمناطق الداخلية صباحا ومساء.

-الحرارة على الساحل من 11 الى 19 درجة، فوق الجبال من 3 الى 13 درجة، في الداخل من 3 الى 18 درجة.

-الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية شرقية ضعيفة، سرعتها من 8 الى 25 كم/س.

-الانقشاع: جيد اجمالا.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و 70%.

-حال البحر: منخفض الموج، حرارة سطح الماء: 19 درجة.

-الضغط الجوي: 767 ملم زئبق

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام