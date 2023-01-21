المفتي عبد الله: الحصار المفروض على لبنان يساهم مساهمة أساسية في أزماته

رأى “مفتي صور وجبل عامل” الشيخ حسن عبد الله أن “القطاع التربوي والتعليمي هو أحد أهم وأبرز المداميك التي تقوم عليها الاوطان وهي الاسس الصالحة التي يبنى عليها مستقبل البلاد والشعوب، وان ما يتعرض له هذا القطاع هو من ضمن منظومة الانهيار المتتالي لكل القطاعات الوطنية”.

وقال المفتي عبد الله السبت “مدعوون دائما للاستفادة من تجارب الشعوب وان نعمل ما يخدم قيامة الوطن”، واعتبر ان “التركيبة الحالية للدولة اللبنانية والتي بنيت منذ الاستقلال لا تخدم مصالح الناس وان الفساد هو عملية منظمة لمشاريع يريده الغرب والدول الكبرى وان الحصار المفروض على لبنان يساهم مساهمة أساسية في أزمات الوطن”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام