بوصعب: نأسف لما وصلت اليه الامور في المؤسسة العسكرية بسبب عدم احترام القوانين

استقبل نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب الثلاثاء وزير الدفاع في حكومة تصريف الاعمال العميد موريس سليم الذي شكره على واجب العزاء بوفاة شقيقته.

كما وتمت مناقشة الاوضاع العامة والصعوبات التي تمر فيها مؤسسات وزارة الدفاع بسبب الاوضاع الاقتصادية المتردية.

كذلك تم التطرق الى الخلاف الذي إستجد بين وزير الدفاع وقائد الجيش على اثر الشغور الحاصل في المفتشية العامة، حيث أبدى بو صعب تأسفه لما وصلت اليه الامور في المؤسسة العسكرية بسبب عدم احترام القوانين لا سيما قانون الدفاع الوطني خاصة ان صلاحيات وزير الدفاع المتعلقة بالمفتشية العامة هي واضحة وصريحة في هذا القانون.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام