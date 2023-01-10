بوصعب: نأسف لما وصلت اليه الامور في المؤسسة العسكرية بسبب عدم احترام القوانين – موقع قناة المنار – لبنان
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January 10 2023 - 21:06

بوصعب: نأسف لما وصلت اليه الامور في المؤسسة العسكرية بسبب عدم احترام القوانين

منذ 4 ساعة 10 January، 2023
بوصعب وسليم
لبنان

استقبل نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب الثلاثاء وزير الدفاع في حكومة تصريف الاعمال العميد موريس سليم الذي شكره على واجب العزاء بوفاة شقيقته.

كما وتمت مناقشة الاوضاع العامة والصعوبات التي تمر فيها مؤسسات وزارة الدفاع بسبب الاوضاع الاقتصادية المتردية.

كذلك تم التطرق الى الخلاف الذي إستجد بين وزير الدفاع وقائد الجيش على اثر الشغور الحاصل في المفتشية العامة، حيث أبدى بو صعب تأسفه لما وصلت اليه الامور في المؤسسة العسكرية بسبب عدم احترام القوانين لا سيما قانون الدفاع الوطني خاصة ان صلاحيات وزير الدفاع المتعلقة بالمفتشية العامة هي واضحة وصريحة في هذا القانون.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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