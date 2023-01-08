الطقس غداً غائم جزئيا مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية من مديرية الطيران المدني ان يكون الطقس في لبنان اليوم الاحد غائماً جزئياً حيث ترتفع درجات الحرارة بشكل طفيف مع ضباب محلي على المرتفعات، يتوقع تساقط أمطار خفيفة بشكل متفرق خاصة في المناطق الشمالية والداخلية .

– الحالة العامة:

طقس متقلب يسيطرعلى لبنان والحوض الشرقي للمتوسط نتيجة المنخفض الجوي المتمركز حالياً فوق مصر مما يؤدي الى أمطار خفيفة في الايام القادمة خاصة في المناطق الداخلية والشمالية.

– الطقس المتوقع في لبنان:

– الإثنين: غائم جزئياً مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة و يتشكل ضباب محلي على المرتفعات، وهناك احتمال لتساقط أمطارخفيفة بشكل متفرق خاصة في المناطق الشمالية والداخلية مع رياح ناشطة تقارب أحياناً ال ٥٠ كلم/بالساعة.

– الثلاثاء: غاائم جزئيًاً مع احتمال تساقط امطارخفيفة في المناطق الشمالية في الفترة الصباحية وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة كما يتشكّل الضباب على المرتفعات.

– الأربعاء: قليل الغيوم مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة وتشكّل الضباب على المرتفعات، يتحول تدريجياً بعد الظهر الى غائم بسحب مرتفعة كما وتكون الرياح جنوبية ناشطة أغلب الاحيان .

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 11 الى 21 درجة، فوق الجبال من 5 الى 12 درجة، في الداخل من 1 الى 15 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية شرقية، سرعتها بين ٨و ٢٥ كم/س.

– الانقشاع: جيد على الساحل يسوء صباحاً على المرتفعات بسبب الضباب .

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين ٤٥و ٦٥% .

– حال البحر: منخفض ارتفاع الموج .

– حرارة سطح الماء: ٢٠°م.

– الضغط الجوي: ٧٦٥ ملم زئبق.

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية