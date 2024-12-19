منخفض جوي نهاية الاسبوع ..وتقنين في توزيع المياه

شهدت هذه الفترة من السنة سيطرة لمرتفعات جوية على منطقة حوض الشرقي للمتوسط ، مرتفع السيبيريّ المُسيطر على بحر قزوين، والمرتفع الشبه المداريّ في شبه الجزيرة العربيّة وتخطى الضغط الجوي 1027 ملم زئبق ، أدى ذلك إلى منع الكتل الهوائية الباردة من التدفق على هذه المنطقة مما تسبب بعدم هطول الأمطار .

رئيس دائرة التقديرات السطحية في مصلحة الأرصاد الجوية محمد كنج يوضح لموقع المنار أسباب تأخر هطول الامطار في لبنان حيث أن المرتفعات الجوية التي سيطرت على المنطقة حالت دون أن يكون هناك تقلبات جوية تسمح بتساقط الأمطار.

إنخفاض في كمية المتساقطات سيعكس سلباً على إستخدام المياه

يقول كنج عن المتساقطات أنها حتى هذه اللحظة لم تتجاوز النصف مقارنةً مع كمية المتساقطات العام الماضي ، مثلاً في طرابلس كمية المتساقطات سجلت 400 ملم ولكن هذه السنة لم تتجاوز 135 ملم . أما مدينة زحلة فكمية المتساقطات لم تتجاوز 52 ملم مقارنة مع 170 ملم العام الماضي .

الامر الذي سيعكس سلباً على كمية المياه الجوفية وفي هذا السياق كانت قد أعلنت «مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان» أنها ستضطر إلى اعتماد برنامج تقنين قاس في توزيع المياه في المناطق الواقعة في نطاق صلاحيتها، داعيةً المواطنين إلى “أخذ العلم والترشيد في استخدام المياه” نتيجة ضآلة المتساقطات.

طقس الايام المقبلة

من المتوقع أن يشهد طقس لبنان إنفراجات على صعيد هطول الامطار مع نهاية الاسبوع الحالي وبعض التقلبات الخفيفة مع اقتراب منخفض جوي متمركز حاليا غرب ايطاليا .وبحسب مصلحة الارصاد الجوية، المنخفض سيكون فعال مع إحتمالية غزارة في الامطار من مساء السبت حتى يوم الثلاثاء القادم ولكن دون أن تتدنى درجات الحرارة .

المصدر: موقع المنار + مصلحة الارصاد