أمطار خفيفة متفرقة.. ماذا في تفاصيل الطقس؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بدرجات الحرارة التي تبقى دون معدلاتها الموسمية، تنشط الرياح شمال البلاد وتهطل أمطار خفيفة متفرقة ومتقطعة خلال الفترة الصباحية، على ان يستقر الطقس تدريجيا خلال النهار.

وجاء في النشرة الاتي:

-الحال العامة: طقس متقلب نسبيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية، وأمطار متفرقة ومتقطعة يرافقها رياح ناشطة، ومن المتوقع أن يتأثر لبنان اعتبارا من بعد ظهر السبت بمنخفض جوي متوسط الفعالية مركزه شمال غرب تركيا يؤدي الى طقس متقلب حتى الثلثاء.

تحذير : ارتفاع موج البحر يتخطى أحيانا المتر ونصف المتر بخاصة على الشواطئ الشمالية.

تحذير : يجب القيادة بحذر بسبب الضباب على الطرق الجبلية وأثناء هطول الامطار.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر أيلول في بيروت بين 24 و 32، في طرابلس بين 22 و 31 درجة وفي زحلة بين 16 و 32 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات واستقرار بدرجات الحرارة، تنشط الرياح أحيانا ويتحول بعد الظهر الى غائم مع أمطار متفرقة في المناطق الجنوبية واحتمال تشكل خلايا رعدية منفردة.

الجمعة: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بدرجات الحرارة التي تبقى دون معدلاتها الموسمية، تنشط الرياح شمال البلاد وتهطل أمطار خفيفة متفرقة ومتقطعة خلال الفترة الصباحية، على ان يستقر الطقس تدريجيا خلال النهار.

السبت: غائم جزئيا الى غائم أحيانا ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية بينما تنخفض بشكل بسيط في المناطق الساحلية، يتكون الضباب على المرتفعات وتهطل أمطار متفرقة ومتقطعة اعتبارا من بعد الظهر مع ظهور خلايا رعدية ورياح ناشطة.

الأحد: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع انخفاض بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات ورياح ناشطة أحيانا،مع أمطار متفرقة ومتقطعة .

-الحرارة على الساحل من 24 الى 31 درجة، فوق الجبال من 16 الى 22 درجة، في الداخل من 15 الى 29 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة، سرعتها بين 15 و 35 كم/س، تشتد أحيانا شمال البلاد وتصل سرعتها الى حدود 45 كلم/س.

-الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 85 %.

-حال البحر: مائج اجمالا الى هائج حيث يلامس ارتفاع الموج المتر ونصف المتر، حرارة سطح الماء: 29 درجة.

-الضغط الجوي: 758 ملم زئبق.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام