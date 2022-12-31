المفتي عبد الله: لمجتمع متكافل ومتضامن يستطيع ان يتغلب على الازمات

رأى “مفتي صور وجبل عامل” الشيخ حسن عبد الله ان “ما تبقى من حياة في هذا البلد هو التراحم بين الناس والصلة الطيبة، وان الامل الحقيقي هو الوصول الى مجتمع متكافل ومتضامن يستطيع ان يتغلب على الازمات في ظل تخلي العديد من مسؤولي الدولة عن واجباتهم الدستورية ووضع عراقيل امام الحلول”.

واشار المفتي عبد الله الى ان ان “المسار الوحيد الذي يساهم في خروج لبنان من ازماته هو مشروع جدي يجعل من لبنان مستتر على انسانه وارضه ومقدراتها”، ودعا “لاقامة دراسات لتحديد المسارات التي ترفع الوطن الى مستوى تفكير الدول من اجل التنمية الحقيقية وضرورة وجود مراكز ابحاث دقيقة علمية ودراسات من كيفية النهوض بالبلد”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام