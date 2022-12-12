دورات في مجالات مهنية وحرفية متنوّعة يقدّمها مركز برج البراجنة للتدريب

في حوار خاص لبرنامج نهار جديد ضمن فقرة نجاحات على قناة المنار تحدّث مدير مركز برج البراجنة للتدريب والتأهيل المهني والحرفي الأستاذ محمّد حميّد عن التعاون الذي انطلق في العام 2013 بين بلدية برج البراجنة ومؤسسة جهاد البناء لتنظيم دورات تدريبية سريعة مشيرا الى أن الدورات تتنوع بين الحرفية للإناث والمهنية للذكور.



وعن المشاركين ذكر حميّد أن هذا المركز خرّج أكثر من 6000 متدرّب وهؤلاء استطاعوا تأمين فرص عمل أو تحقيق اكتفاء ذاتي..حوالى 30 بالمئة استطاعوا الحصول على وظيفة وعدد أخر فتح عمله الخاص.وأكّد حميّد أن اختيار الدورات يعتمد على رصد حاجات السوق وقدّم أمثلة عن آخر الورش التي تم تنظيمها.يستقبل المركز متدرّبين من سن ال 16 عاما وما فوق …..وبسبب الأوضاع الإقتصادية الصعبة يتم استيفاء رسوم يسيرة من المنتسبين. أما الدوام فهو صباحي للإناث ومسائي للذكور.