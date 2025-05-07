“جهاد البناء” توضح بالأرقام إنجازات الإيواء والإعمار في خطاب الشيخ نعيم قاسم

شرحت جمعية مؤسسة جهاد البناء، بالأرقام والتفاصيل، ما قدّمه الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، في خطابه الأخير حول ملف الإيواء وإعادة الإعمار، مؤكدة أن الإنجازات الميدانية جاءت بلغة العمل لا الشعارات.

وفي توضيح لمرحلة جديدة من التعاطي مع تحديات ما بعد العدوان، برز التخطيط المدروس لتوزيع الموارد، انطلاقاً من الحاجة الفعلية، ودرجة الضرر، وطبيعة النسيج السكاني في المناطق المستهدفة.

الإفادة جاءت ميدانية من أصحابها، لتؤكد أن مسار الترميم لم يتوقف، رغم استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، بل يتجدد كلما اشتدت العدوانية الصهيونية قصفاً وتدميراً.

وفي مواجهة هذا التحدي، يبقى حزب الله، كما أكدت الجمعية، حاضراً إلى جانب أهله، ثابتاً في معادلة الإيواء والترميم والإعمار، ليحفظ الأرض وأهلها من بين الركام والرماد.

المصدر: المنار