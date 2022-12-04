موقع أمريكي: على الغرب أخذ اقتراح ماكرون بشكل جدي

كتب الموقع الأمريكي 19FortyFive، إن الغرب يستطيع أن ينهي النزاع الدائر في أوكرانيا من خلال توفير ضمانات أمنية لروسيا.

وأشار كاتب المقالة جاك باكبي، إلى تصريح للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اقترح فيه أن تأخذ الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في الاعتبار مخاوف موسكو عند صياغة نظام أمني جديد في أوروبا.

وأضاف: “المواجهة في أوكرانيا يمكن أن تنتهي إذا أخذ قادة الناتو اقتراحه على محمل الجد”.

ووفقا له، يمكن أن يكون تخلي السويد وفنلندا عن فكرة الانضمام إلى الناتو، أحد البنود الرئيسية لهيكل الأمن المستقبلي.

وقال: “قد يكون تخلي هلسنكي وستوكهولم عن خطط الانضمام إلى الناتو بداية لتسوية أوكرانية”.

يوم أمس السبت، صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن هندسة الأمن المستقبلية في أوروبا يجب أن تشمل ضمانات لروسيا.

وقال ماكرون في مقابلة أجرتها معه قناة TF1: “يجب أن نفكر في الهيكل الأمني ​​الذي سنعيش في ظله غدا. نحن نتحدث بشكل خاص عن كلام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن الناتو يقترب من حدود روسيا، وينشر أسلحة يمكن أن تهددها”.

المصدر: وكالات