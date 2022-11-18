بيلوسي تعلن تخليها عن تزعم الديمقراطيين في الكونغرس الأميركي – موقع قناة المنار – لبنان
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November 18 2022 - 01:52

بيلوسي تعلن تخليها عن تزعم الديمقراطيين في الكونغرس الأميركي

منذ 2 ساعة 17 November، 2022
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