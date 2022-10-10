التحكم المروري: احصاءات الحوادث التي تم التحقيق فيها خلال الـ24 ساعة الماضية هي حادثان، قتيلان وجريح – موقع قناة المنار – لبنان
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October 10 2022 - 09:32

التحكم المروري: احصاءات الحوادث التي تم التحقيق فيها خلال الـ24 ساعة الماضية هي حادثان، قتيلان وجريح

منذ 2 ساعة 10 October، 2022
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