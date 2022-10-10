التحكم المروري: احصاءات الحوادث التي تم التحقيق فيها خلال الـ24 ساعة الماضية هي حادثان، قتيلان وجريح – موقع قناة المنار – لبنان
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October 10 2022 - 09:32
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رئاسة الجمهورية: الرئيس عون تلقى اتصالاً من الموفد عاموس هوكشتاين أطلعه خلاله على النتائج الأخيرة للاتصالات حول الترسيم
رئاسة الجمهورية: هوكشتاين أكد أن جولات النقاش ختمت وسيرسل الصيغة النهائية للاقتراح خلال الساعات القليلة المقبلة
رئاسة الجمهورية: الجانب اللبناني سوف يدرس الصيغة النهائية لاقتراح هوشكتاين بشكل دقيق تمهيداً لاتخاذ القرار المناسب
شركة "انرجيان" تعلن بدء ضخ الغاز بشكل تجريبي من الشاطئ عبر نظام الأنابيب تحت الماء إلى منصة كاريش
وزير حرب العدو لقناة "كان" العبرية: هناك فرصة لتوقيع الاتفاق مع لبنان قريباً لكن إذا تعرضنا لهجوم سيكون ردنا حاسماً
الشيخ نعيم قاسم: ملف الترسيم يتابع عبر الوسيط لمعرفة النتائج والتوصل لحل نهائي وليس عبر الإعلام وسننتظر ونرى النتائج
الشيخ قاسم: للإسراع في تشكيل الحكومة لإنقاذ لبنان من التخبط السياسي الذي يمكن أن يحصل إذا وقع البلد في الفراغ السياسي
وزارة الصحة: تم تحديد 12 إصابة جديدة بوباء الكوليرا جميعها في منطقة عكار 3 منهم يتلقون العلاج في مستشفى حلبا الحكومي
فوز لائحة الصمود النقابي بكامل أعضائها الـ12 في انتخابات المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين بالقطاع الخاص في لبنان
التحكم المروري: احصاءات الحوادث التي تم التحقيق فيها خلال الـ24 ساعة الماضية هي حادثان، قتيلان وجريح
منذ 2 ساعة
10 October، 2022
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