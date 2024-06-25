القوات المسلحة اليمنية : قواتنا البحرية استهدفت سفينة إسرائيلية في البحر العربي بصاروخ باليستي جديد

‏اعلنت القوات المسلحة اليمنية مساء اليوم الثلاثاء انه”انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ومجاهديهِ ورداً على مجازرِ العدوِّ الصهيونيِّ بحقِّ أبناءِ الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزة، نفذتِ القواتُ البحريةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ بعونِ اللهِ تعالى عمليةً عسكريةً نوعيةً استهدفتْ سفينةَ ( MSC SARAH V) الإسرائيليةَ في البحرِ العربيِّ وكانتِ الإصابةُ دقيقةً ومباشرةً بفضل الله”.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع أنَّ” تنفيذَ هذه العمليةِ النوعيةِ كانَ بصاروخٍ باليستيٍّ جديدٍ دخلَ الخدمةَ بعدَ الانتهاءِ وبنجاحٍ منَ العملياتِ التجريبية”.

واضاف “يتميزُ الصاروخُ بالقدرةِ على إصابةِ الأهدافِ بشكلٍ دقيقٍ وعلى مسافاتٍ طويلةٍ وكما أثبتتْ هذه العمليةُ ذلكَ”.

وتابع”إنَّ القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ مستمرةٌ في تطويرِ قدراتِها العسكريةِ لتعزيزِ دورِها الجهاديِّ لإسنادِ المقاومةِ الفلسطينيةِ عسكرياً وللدفاعِ عنِ اليمنِ العزيزِ في مواجهةِ العدوانِ الأمريكيِّ البريطاني”.

وختم” إنَّ عملياتِ القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ لن تتوقفَ إلا بإيقافِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عن الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزةَ”.

المصدر: القوات المسلحة اليمنية