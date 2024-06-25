اسماعيل هنية: نرفض أي اتفاق لا يضمن وقف إطلاق النار وإنهاء العدوان ولن يتغير موقفنا في أي مرحلة من المراحل

قال رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية، إن “الحركة ترفض أي اتفاق لا يضمن وقف إطلاق النار وإنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة”. وأكد أن “موقف الحركة لن يتغير في أي مرحلة من المراحل”.

وأضاف هنية في تصريح صحافي علق فيه على مقتل 11 فردا من عائلته بينها شقيقته: “إذا كان العدو المجرم يظن أن استهداف أهلي وعائلتي سيغير من مواقفنا ومقاومتنا فهو واهم لأن كل شهيد في غزة وفلسطين هو من أهلي ومن عائلتي”.

وتابع: “أكرر مرة ومرة ومرة، أن شهداء عائلتي هم شهداء شعبنا وشهداء شعبنا هم أيضا أهلي فلا فرق بين الشهداء وكلهم اصطفاهم الرحمن ليعبدوا طريقنا نحو النصر والحرية، إن دماء الشهداء تطالبنا بألا نساوم وألا نهادن وألا نغير وألا نبدل وألا نضعف وألا نيأس بل أن نواصل طريقنا بكل إصرار”.

المصدر: مواقع