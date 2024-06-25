في اليوم الـ 263 للعدوان… الإبادة الجماعية مستمرة بحق أهل غزة

في اليوم الـ263 من العدوان الإسرائيلي على غزة، استهدف الاحتلال غربي رفح بغارات جوية وقصف مدفعي وإطلاق نار من الدبابات، كما شن غارات على مدرستي إيواء تابعتين للأونروا في مخيم الشاطئ وحي الدرج بغزة ومناطق أخرى أسفرت عن سقوط شهداء وجرحى. وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 37 ألفا و658 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، مضيفة أن الاحتلال ارتكب 3 مجازر في القطاع خلال 24 ساعة وصل منها للمستشفيات 32 شهيداً و139 مصاباً.

وتواصل قوات الاحتلال اجتياحها البري لأحياء واسعة في رفح، وسط قصف جوي ومدفعي وارتكاب مجازر مروعة، في حين تتسع دائرة المجاعة شمال قطاع غزة مع استمرار منع إدخال المساعدات ونفاد البضائع من الأسواق.

وفي السياق، أعلن تقرير دولي لمراقبة الجوع عالمياً أن “خطر المجاعة لا يزال قائما في جميع أنحاء قطاع غزة”، مضيفاً أن “المسار الأخير لتقديم مساعدات الإغاثة في غزة سلبي وغير مستقر إلى حد كبير”.

وذكر التقرير أن “نحو 96% من سكان غزة يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام حاد للأمن الغذائي”. وارتكب الاحتلال الإسرائيلي 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 32 شهيدا و139 إصابة خلال ال 24 ساعة الماضية. وقالت مصادر إنه “لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم”.

واستشهد مواطن في قصف الاحتلال نادي الجزيرة الذي يؤوي نازحين بمدينة غزة. وارتقى شهيدان بقصف طائرات الاحتلال سيارة في منطقة اليرموك بمدينة غزة.

ووصل شهيدان صباح اليوم إلى مستشفى ناصر في خانيونس جراء قصف الاحتلال على رفح.

وشنت طائرات الاحتلال غارة محيط مدينة أصداء التي تؤوي نازحين غرب خانيونس.

وارتكبت قوات الاحتلال مجزرة في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة بعدما قصفت منزلا على رؤوس ساكنيه ما أدى إلى 9 شهداء على الأقل فيما لا يزال عدد من الشهداء تحت الأنقاض.

وعرف من الشهداء جراء قصف الاحتلال ناهض هنية أبو غازي في مخيم الشاطئ، كل من: زهر عبد السلام هنية (أم ناهض) وناهض غازي هنية (ابو غازي) وزوجته ايمان احمد هنية (ام غازي) وابنه (امام مسجد الغربي) محمد ناهض هنية ابو حمزة، وإسماعيل ناهض هنية، ومؤمن ناهض هنية، وزهر ناهض هنية، وشهد ناهض هنية، وآمال ناهض هنية.

كما ارتقى 3 شهداء وأصيب آخرون في قصف طائرات الاحتلال صباح الثلاثاء مجموعة من المدنيين على مفترق بالميرا في شارع الوحدة. وذكرت مصادر محلية أن بين الشهداء شقيقة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إضافة إلى عدد من النساء والأطفال.

طيران الاحتلال أطلق نيرانه تجاه المناطق الجنوبية الغربية لمدينة غزة. وأعلن الدفاع المدني بمحافظة غزة أن طواقمه تعاملت مع ثلاثة استهدافات (مدرسة عبد الفتاح حمود بمنطقة الدرج، ومدرسة أسماء بمخيم الشاطئ، ومنزلا لعائلة الزميلي بحي الشجاعية) حيث انتشلت الطواقم 13 شهيد وعدد من الجرحى.

◾صور

لحظة قصف الاحتلال منزلاً في غزة pic.twitter.com/NITzvV8tpZ — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) June 25, 2024

وقد قصف طيران الاحتلال منزلا بجوار مسجد علي قرب سوق الخضرة بحي الشجاعية شرق مدينة غزة. وانتشل الدفاع المدني امرأتين شهيدتين وعدد من الإصابات جراء استهداف الاحتلال منزل عائلة “الزميلي” في منطقة الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وقصفت مدفعي بالتزامن مع اشتباكات عنيفة في منطقة المواصي غرب مدينة رفح.

⬅️ شاهد ..

عائلات فلسطينية تعيش فوق ركام منازلها المدمرة وداخل منازل آيلة للسقوط في بلدة بني سهيلا شرق خانيونس جنوب قطاع غزة pic.twitter.com/ol4adACFE7 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) June 25, 2024

ووصل أكثر من 10 شهداء أشلاء أطفال ونساء من عائلة أبو سعادة وعائلة الفيومي من داخل مدرسة عبد الفتاح حمود بمنطقة الدرج وسط مدينة غزة إلى المستشفى المعمداني بعد مجزرة ارتكبتها قوات الاحتلال.

واضطر مئات السكان لإخلاء منازلهم في الحي النمساوي في خانيونس نتيجة تهديدات الاحتلال بقصفها. وشنّ طيران الاحتلال غارة استهدفت وسط رفح تزامناً مع إطلاق نار من آليات الاحتلال في محور التوغل.

المصدر: مواقع إخبارية