عمليات المقاومة الاسلامية ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية

دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الثلاثاء 25-06-2024، وفقًا للآتي:

– القطاع الشرقي:

1- ‏هجوم جوي بسرب من المسيرات الانقضاضية على مقر ‏لوائي تابع للفرقة 91 في ‏منطقة ناحل غيرشوم، استهدف أماكن تموضع واستقرار ضباط وجنود العدو الإسرائيلي، مما أدى ‏إلى إيقاع عدد من الإصابات بينهم واندلاع النيران داخل المقر، كردًٍ على اعتداء العدو ‏الإسرائيلي الذي طال منطقة البقاع.

2- الساعة 15:10 استهداف موقع بياض بليدا بقذائف المدفعية وإصابته إصابة مباشرة.

3- الساعة 18:30 استهداف موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة. ‏

4- الساعة 18:30 استهداف موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.

-القطاع الغربي:

1- الساعة 15:10 استهداف موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة.

المصدر: الاعلام الحربي