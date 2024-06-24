جولة في مطار بيروت دحضاً لمزاعم صحيفة التليغراف

بحضور عددٍ من الوزراء والسفراء المعتمدين في لبنان قام وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية بجولة على منشآت مطار بيروت الدولي للتأكيد على سلامة المطار وأمنه بعد المزاعم التي أوردها تقرير لصحيفة تيليغراف البريطانية.

مراسلنا من المطار افاد ان هناك اكثر من 14 باصا نقلوا اعلاميين في جولة المطار الى عدد كبير من الدبلوماسيين والسفراء والقناصل اضافة الى الوزارة اللبنانيين المشاركين .

الوزير علي حمية قال في ختام الجولة:” زرنا اليوم مركز الاستيراد والتصدير والذي يشكل 20% من هذه العمليات في مطار بيروت وزرنا مركز الشحن ويشكل 80% من هذه العمليات وتم الشرح بالتفصيل عن آليات عمل هذه المراكز”.

واضاف:” جهاز امن المطار سيقوم بجولة ميدانية للاعلاميين في ارجاء المطار كله”.

واشار حمية الى ان”مطار بيروت الدولي يستوفي كل المعايير الدولية ونشكر السفراء جميعا والاعلام كذلك والمطار مفتوح للجميع”.

وقال:”سيتم العمل لرفع دعوى قانونية على صحيفة “التلغراف”،و بعد مقال التلغراف انتقلنا الى حرب نفسية عبر مقالات مكتوبة واثبتنا اليوم زيف هذه المقالات وانها مقالات سخيفة”.

وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال وليد نصار قال بدوره :” هذه حرب نفسية على لبنان والحركة طبيعية فيما خص الوافدين والمغادرين والارقام تشبه ارقام السنة الماضية”.

من جهته، وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري توجه للاعلام اللبناني بالقول ان” لديه دور اساسي في هذه الحرب والمطلوب التأكد بشكل دائم من المصدر”.

واضاف:”اتمنى ان يتحمل الاعلام مسؤوليته لانه يمثل هذا البلد ومستقبله”.

المصدر: موقع المنار